Актриса Урсуляк: мне неинтересно играть все время саму себя

Москва26 мая Вести.Для актрисы Дарьи Урсуляк работа в сериалах "Когда горит огонь" и "Загляни ему в голову" стала интересным опытом. Ведь экранные образы заметно расходятся с ее настоящей личностью. Об этом заявила ИС "Вести" сама Урсуляк.

За последний сезон Урсуляк сыграла роли женщин, непохожих друг на друга. В "Когда горит огонь" - роль Анны, матери 12-летней Даши, обвиняемой в убийстве отца. В "Загляни ему в голову" - журналистку Дарью Драпову, которая всеми способами пытается разоблачить бывшего клинического психолога. При этом изначально Урсуляк сомневалась, стоит ли соглашаться на вторую роль.

Возможно, дело в отрицательной роли. Зрители часто переносят экранный образ на актера. Играешь неоднозначную героиню, и публика сразу считает, что ты пробила дно. Хотя сама я так не думаю и ничего подобного не делала. Напротив, мне интересно играть совершенно разных женщин, а не все время саму себя сказала Урсуляк

Зрители, посмотрев детективную мелодраму "Когда горит огонь", называют героиню Анну одним из интригующих персонажей. Для самой актрисы Дарьи Урсуляк, сыгравшей эту роль, образ стал нестандартным опытом работы в кадре.

Сериал "Загляни ему в голову" состоит из двух сезонов. Премьера нового сезона состоялась в мае 2025 года.

Премьера мелодрамы сериалах "Когда горит огонь" состоялась в мае 2026 года.