В Москве начались съемки второго сезона сериала "Однажды в Залесье" Съемки второго сезона "Однажды в Залесье" начались в Москве

Москва29 апр Вести.В Москве начались съемки второго сезона многосерийной детективной мелодрамы "Однажды в Залесье" с Марией Куликовой в главной роли.

Помимо нее, в сериале сыграют Дмитрий Миллер, Александр Константинов, Михаил Пореченков, Валерий Баринов, Елена Панова и другие актеры.

Режиссером проекта выступила Мария Маханько. Съемки сериала пройдут в Москве, Московской области и Торжке.

По сюжету майор Василиса Журавлева (Мария Куликова) с Захаром (Дмитрий Миллер) и детьми начинает новую жизнь в новом доме и собирается увольняться из полиции, чтобы больше времени уделять семье. Однако в город приезжает ее старинный друг - риелтор Арсентьев (Ефим Архипов). Он владеет важными сведениями для Журавлевой, однако не успевает их передать. На глазах у Василисы его убивают, а ее саму оглушают. Придя в себя, Василиса понимает, что убийца инсценировал все таким образом, словно именно она выстрелила в Арсентьева.

Для расследования из Москвы приезжает подполковник Рыков (Александр Константинов). Благодаря ему Василису отпускают под подписку о невыезде, и, несмотря на временное отстранение от дела, они вдвоем берутся за поиски преступника. Ситуация усложняется тем, что Рыков по-прежнему испытывает к Василисе чувства. Кроме того, в деле появляется странная аудиозапись с мольбой о помощи от неизвестной женщины. В орбиту расследования попадают ключевые фигуры Залесья и родные Василисы.

Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе "Смотрим", телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала "Россия".