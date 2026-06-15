Жандаров назвал ключевые темы сериала "Загляни ему в голову-2" Жандаров рассказал, на каких темах строится сюжет "Загляни ему в голову-2"

Москва15 июн Вести.Второй сезон сериала "Загляни ему в голову" сочетает в себе несколько жанров. Детектив перерастает в триллер, а затем в психологическую драму. Об этом заявил ИС "Вести" актер, сыгравший центральную роль психиатра, Кирилл Жандаров.

В новом сезоне психиатр Валерий Лунин продолжит помогать отделу по особо тяжким преступлениям. Чтобы понять мотивы преступников, специалист буквально погружается в их сознание. Кроме того, сюжет сосредоточится на отношениях Лунина с дочерью. Она начнет разбираться в мотивах своего отца.

Вечный вопрос, который возникает на протяжении всего первого сезона и второго сезона, они так и будут продолжать возникать. Это закон или справедливость, это что есть любовь настоящая, насколько ты можешь доверять своему другу сказал Жандаров

В сериале "Загляни ему в голову-2" персонаж Дарья Драпова проходит через несколько сюжетных поворотов. Они раз за разом меняют ее жизнь, заявила актриса Дарья Урсуляк, сыгравшая эту роль.