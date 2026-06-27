Москва27 июнВести.Работая над сериалом "Капитанская дочка", авторы постарались сделать его максимально привлекательным для молодых зрителей, отметил в беседе с ИС "Вести" продюсер, директор дирекции телекино телеканала "Россия" Михаил Рассолько.
Премьера сериала запланирована на 2027 год.
Нам не хотелось делать, как сказать, пыльную костюмную экранизацию. Нам хотелось рассказать это, в том числе и новой молодой аудитории, и заинтересовать еерассказал Рассолько
Режиссер картины — Дмитрий Литвиненко. Роль Петра Гринева в экранизации одноименного романа Александра Пушкина играет актер Олег Савостюк, а Емельяна Пугачева — Евгений Ткачук. Виктории Исаковой досталась роль императрице Екатерину II
В мае сообщалось, что Сергей Безруков присоединился к актерскому составу драмы "Капитанская дочка".