Москва27 июн Вести.Работая над сериалом "Капитанская дочка", авторы постарались сделать его максимально привлекательным для молодых зрителей, отметил в беседе с ИС "Вести" продюсер, директор дирекции телекино телеканала "Россия" Михаил Рассолько.

Премьера сериала запланирована на 2027 год.

Нам не хотелось делать, как сказать, пыльную костюмную экранизацию. Нам хотелось рассказать это, в том числе и новой молодой аудитории, и заинтересовать ее рассказал Рассолько

Режиссер картины — Дмитрий Литвиненко. Роль Петра Гринева в экранизации одноименного романа Александра Пушкина играет актер Олег Савостюк, а Емельяна Пугачева — Евгений Ткачук. Виктории Исаковой досталась роль императрице Екатерину II

В мае сообщалось, что Сергей Безруков присоединился к актерскому составу драмы "Капитанская дочка".