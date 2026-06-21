Москва21 июн Вести.При работе над кинокартиной "Рождение империи" съемочная группа стремилась воссоздать Петербург начала XVIII века. Этим с ИС "Вести" поделился режиссер фильма Андрей Кравчук.

Также он отметил, что особое внимание уделялось характеру главного героя – Петра Великого.

Хотелось воссоздать и время, то есть Петербург начало XVIII века, от самого зарождения, не тот, который сейчас есть. Тогда еще Петропавловская крепость была деревянная и так далее. Создать характер, ну, прежде всего, конечно же, характер Петра и сделать эту историю увлекательной