Образ тюрьмы в фильме "Коммерсант" создан на основе книг Довлатова и Кинга Кравчук: образ тюрьмы в "Коммерсанте" создан на основе книг Довлатова и Кинга

Москва18 апр Вести.Собирательный образ тюрьмы в фильме "Коммерсант" создан на основе художественных представлений из русской литературы и кинематографа, рассказал ИС "Вести" режиссер Никита Кравчук.

Режиссеры картины Никита и Федор Кравчуки вдохновились произведениями Варлама Шаламова, Сергея Довлатова, Стивена Кинга, Эдуарда Лимонова и Андрея Рубанова.

Собирательный образ, мне кажется, всех тюрем, которые мы вытащили из русской литературы, из кинематографа. Там есть немного элементов западных тюрем – то, что нам показалось любопытным. Также, изучая вообще эту тему, мы читали не только Рубанова, но и Шаламова, Довлатова, еще читали Лимонова, у Кинга есть несколько романов про тюрьмы, все мы знаем какие. И это все легло в фундамент художественных образов отметил Никита Кравчук

Сюжет фильма разворачивается в 1996 году, когда молодой банкир Андрей Рубанов и его друг Миша, мечтая стать олигархами, ввязываются в аферу по хищению миллиардов. После ареста Андрей попадает в "Матросскую тишину", где ему предстоит измениться, чтобы вернуться к прежней жизни.

"Коммерсант" выйдет на большие экраны России 23 апреля. В картине сыграли Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник и Хаски.