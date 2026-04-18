Москва18 апр Вести.Работа с индийскими актерами во время съемок фильма "Песни джиннов" была интересным опытом – их отличает особая пластика, отметил в беседе с ИС "Вести" режиссер картины Роман Михайлов.

Фильм стал участником 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2026 году. Картина была представлена в секции "Русские премьеры". Главные роли в фильме исполнили индийские актеры Вьом Ядав и Манасви Мамгаи, а также российские – Виктория Мирошниченко и Анастасия Негинская.

Режиссер признался, что поначалу возникали вопросы относительно коммуникации с индийским составом.

Мне очень интересно было работать с индийскими актерами. У них совершенно иная пластика. Сначала было какое-то волнение: как я смогу донести эти задачи? У нас был длительный этап знакомства – месяц. Я им показывал достаточно странное артхаусное кино, европейское, русское кино. Они смотрели мои старые фильмы. Я им показал "Зеркало" Тарковского. Для них это было открытие, потому что это совершенно другая кинопарадигма. И так шаг за шагом они начинали понимать меня. И когда уже мы приступили непосредственно к работе, все полилось. Не было никаких проблем и недопонимания. Была только взаимная радость рассказал Михайлов

Музыкальная драма повествует о путешествии героев по туманной реке в Индии. В новогоднюю ночь две актрисы бродят по улицам священного Варанаси, а в Гоа тем временем готовится музыкальный фестиваль. Герои слушают истории друг друга и пытаются услышать пение джиннов среди разрушенных дворцов и бродячих фокусников.

