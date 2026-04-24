Москва24 апр Вести.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) вносит огромный вклад в культурный обмен между Россией и Китаем. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил член жюри конкурса документального кино, китайский режиссер Пань Чжици.

По словам Чжици, приглашение актеров и режиссеров из России в Китай и наоборот способствует культурному диалогу между державами.

Такие смотры, как Московский кинофестиваль, вносят огромный вклад в культурный обмен между нашими странами. То, что приглашаются актеры, режиссеры из России в Китай и из Китая в Россию, это способствует культурному диалогу между нашими державами заявил режиссер

Чжици также поделился, что преподает режиссуру и всегда обращается к российским и советским кинолентам, которые сильно повлияли на индустрию китайского кинематографа.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что иностранные кинематографисты рвутся на ММКФ, чтобы показать свои фильмы.