Москва24 апрВести.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) вносит огромный вклад в культурный обмен между Россией и Китаем. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил член жюри конкурса документального кино, китайский режиссер Пань Чжици.
По словам Чжици, приглашение актеров и режиссеров из России в Китай и наоборот способствует культурному диалогу между державами.
Такие смотры, как Московский кинофестиваль, вносят огромный вклад в культурный обмен между нашими странами. То, что приглашаются актеры, режиссеры из России в Китай и из Китая в Россию, это способствует культурному диалогу между нашими державамизаявил режиссер
Чжици также поделился, что преподает режиссуру и всегда обращается к российским и советским кинолентам, которые сильно повлияли на индустрию китайского кинематографа.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что иностранные кинематографисты рвутся на ММКФ, чтобы показать свои фильмы.