Москва19 мая Вести.РФ и КНР работают над совместными кинопроектами: "Красный шелк", "Черный шелк" и "Белый шелк". Первый из них уже прошел в прокате. Об этом ИС "Вести" рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она подчеркнула особую важность статуса "совместного производства" для выпускаемых кинокартин.

Уже сейчас три совместных проекта есть. Вы знаете, что не так давно "Красный шелк" прошел в прокате, сейчас готовится "Черный шелк". Я даже слышала, что, если все сложится, может и "Белый шелк" появиться. Ну, посмотрим, тут не будем загадывать, мы тоже суеверные. Ну и на самом деле несколько исторических кинокартин, посвященных нашей совместной истории, уже находятся в производстве. Нам особенно важно, когда фильм получает статус совместного производства рассказала Любимова

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай реализуют крупные инициативы в различных областях сотрудничества.