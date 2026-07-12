Урсуляк: в новой экранизации "Войны и мира" каждый найдет то, что ему по душе

Урсуляк о сериале "Война и мир": важно, чтобы героям сопереживали как родным Урсуляк: в новой экранизации "Войны и мира" каждый найдет то, что ему по душе

Москва12 июл Вести.В новой экранизации романа Льва Толстого "Война и мир" каждый отыщет то, что отзовется в душе, рассказал ИС "Вести" режиссер многосерийного фильма Сергей Урсуляк.

Фильм приурочен к 200-летию Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. Съемки сериала уже стартовали.

Классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. Каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Я хочу, чтобы происходящее на экране попадало в зрителя, чтобы он эмоционально сопереживал людям, которые живут, любят, страдают, умирают. Чтобы сопереживали героям Толстого как живым людям. Чтобы они стали для людей родными сказал Урсуляк

Оживить в кино ушедшую эпоху и показать ее достоверно очень сложно, признается оператор-постановщик Михаил Милашин.

Выбрали классический путь визуального повествования, достоверный свет — некое оптическое решение, которое окунает нас ближе к эпохе. Конечно, если сравнивать с фильмами 1960-70-х годов, камера более живая, но при этом более классические композиции, классические ракурсы пояснил Милашин

К съемкам батальных сцен приступят уже в этом месяце. Накал и напряжение Бородинской битвы снимут в Тульской области, где уже возводят декорации.

Многосерийный проект телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра START создается при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и банка ВТБ. ВТБ поддерживает и сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу.

Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе способствуя актуализации русской классической литературы.

"Классика вдохновляет" – новая имиджевая кампания ВТБ, стартовавшая в мае 2026 года. Проект развивает креативную рамку "ВТБ – это классика", которая обыгрывает сюжеты известных литературных произведений: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где героев в судьбоносных моментах поддерживает ВТБ.