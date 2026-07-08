Урсуляк приступил к съемкам первой за 60 лет киноэпопеи по роману Толстого Начались съемки экранизации романа "Война и мир"

Москва8 июл Вести.Режиссер Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Картина приурочена к 200-летию писателя, которое будет отмечаться в 2028 году.

Урсуляк признался, что экранизация великого романа для него и радость, и огромная ответственность.

Мне кажется, что моя задача в огромной степени – сделать так, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам подчеркнул режиссер

Он добавил, что в проекте принимают участие как молодые артисты, дебютанты, так и известные и именитые актеры. Молодым артистам, отметил Урсуляк, предстоит научиться мыслить, говорить длинными фразами и уметь думать в кадре.

Главные роли исполнят: Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов), Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Михаил Пореченков (граф Илья Ростов), Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова), Евгений Кошелев (Анатоль Курагин), Никита Ефремов (Федор Долохов), Лика Нифонтова (Анна Друбецкая), Светлана Крючкова (Марья Ахросимова), Сергей Маковецкий (князь Василий Курагин), Александр Яценко (Платон Каратаев), Евгений Ткачук (Василий Денисов), Александр Балуев (Михаил Кутузов), Федор Федотов (Николай Ростов) и другие.

Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Та лента в 1969 году получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Тогда Андрея Болконского сыграл Вячеслав Тихонов, Наташу Ростову - Людмила Савельева, а Пьера Безухова - сам Сергей Бондарчук.

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