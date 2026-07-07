Бурляев назвал "Войну и мир" на 100% русским романом Николай Бурляев: "Война и мир" - 100% русский роман

Москва7 июл Вести.Фрагменты на французском языке в романе-эпопее Льва Толстого "Война и мир" отражают эпоху, когда значительная часть российской элиты говорила по-французски, при этом само произведение остается полностью русским. Об этом заявил народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев.

В интервью ТАСС он заявил, что использование французского языка в романе играет вспомогательную роль. Это отражает эпоху, когда большая часть русского дворянства говорила по-французски.

Это 100% русский роман, написанный русским писателем о русских проблемах и исторических событиях сказал Николай Бурляев

Ранее бывший директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила, что роман "Война и мир" имеет непрямое отношение к русской культуре, так как якобы наполовину написан по-французски.

На это утверждение отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она привела данные, согласно которым доля французского языка в тексте романа составляет около 3,31%.