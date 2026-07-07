Москва7 июлВести.Фрагменты на французском языке в романе-эпопее Льва Толстого "Война и мир" отражают эпоху, когда значительная часть российской элиты говорила по-французски, при этом само произведение остается полностью русским. Об этом заявил народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев.
В интервью ТАСС он заявил, что использование французского языка в романе играет вспомогательную роль. Это отражает эпоху, когда большая часть русского дворянства говорила по-французски.
Это 100% русский роман, написанный русским писателем о русских проблемах и исторических событияхсказал Николай Бурляев
Ранее бывший директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила, что роман "Война и мир" имеет непрямое отношение к русской культуре, так как якобы наполовину написан по-французски.
На это утверждение отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она привела данные, согласно которым доля французского языка в тексте романа составляет около 3,31%.
Залп французского языка в первых главах романа должен был погрузить в атмосферу предвоенного времени — тотальной франкофонии русского дворянства в ущерб своей культуре, очарования Бонапартом, утраты связи с народом. Это и есть первопричина того, по выражению Толстого, срама, исторически испытываемого нами в начале великих испытаний, которые затем преодолеваем великими же победами и свершенияминаписала Мария Захарова