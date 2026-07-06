Москва6 июл Вести.Русская Православная Церковь и Русское Православие выходят за рамки обычной общественной организации, а выступают в роли культурной и ценностной основы, способной объединить все наше общество, независимо от религиозных убеждений каждого. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он процитировал известную метафору философа Николая Бердяева, утверждающую, что русская литература "ранена христианством". Это выражение указывает на глубокую укорененность отечественной классики в православных духовных исканиях. Вся она насквозь пронизана темой спасения, поиском освобождения от зла и страданий, а также исключительным вниманием к индивидуальной человеческой личности.

Квинтэссенция русской культуры — это великая русская литература. И я бы, наверное, предложил бы и попросил бы каждого человека прочитать "Капитанскую дочку" (исторический роман Александра Пушкина - прим. ред), потому что это великая книга, без которой вообще русской литературы бы не было, наверное, во многом. И я бы, наверное, еще вспомнил слова Николая Бердяева о том, что русская литература "ранена христианством". Я бы сказал, что европейская культура, безусловно, христианская, и мы можем сказать о великих христианских авторах английских, немецких, французских, но практически ни о ком я не готов сказать, что их литература, эти тексты ранены христианством. А вот русская - ранена, и в этом есть особая глубина, потому что страдания и наступающая потом радость составляют огромную часть нашей жизни, от которой современный мир отмахивается рассказал Легойда

Ранее русский поэт, публицист, литературный критик Михаил Кильдяшов заявил, что русская литература – это всегда разговор о будущем. Он рассказал, что, приходя сегодня к школьной аудитории, он вызывает удивление у детей. Новое поколение не знакомо с современным образом российского поэта.