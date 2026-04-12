Москва12 апр Вести.Живая связь русской литературы с Воскресением Христовым, с тайной Великой Пасхи стала основной причиной ее становления как мирового культурного достояния, сообщил ТАСС со ссылкой на доктора филологических наук, профессора литературного института имени А. М. Горького и МГИМО Ивана Есаулова.

Великая пасхальная тайна, тайна Святой Пасхи, переход от смерти к жизни, от рабства земных забот к свободе, от ветхого человека в себе к новому человеку пронизывает собой нашу литературу. Я полагаю, что именно неуничтожимая живая связь с Воскресением и привела в конце концов к тому, что она стала мировым культурным достоянием сказал филолог

Он подчеркнул, что ядром русской идеи является "пасхальное упование" на то, что жизнь человеческая продолжается после жизни на земле.