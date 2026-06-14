Священник-миссионер Береговой раскрыл, в чем сила России Священник Береговой: сила России не в безгрешности, а в особом векторе жизни

Москва14 июн Вести.Сила России – в ее святости, но под святостью подразумевается не безгрешность, а особый вектор жизни – устремленность к Богу. Такое мнение озвучил ИС "Вести" руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник-миссионер, иерей Владислав Береговой.

Суть государства – не в том, как страну видят ее жители или правители, а в том замысле, который Бог положил об этом народе в истории, считает священнослужитель.

Русскому человеку не живется, пока он не принесет счастье, радость и полноту бытия всему человечеству, Бога покажет всем людям. Потому Русь святая. Россия сильна святостью, причем святость не как безгрешность, а как вектор жизни, направленный к Богу. Нам надо быть с Ним и говорить о Нем другим убежден Береговой

Ранее заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ зеленоградский Савва объяснил формулу единства России на основе жизни Сергия Радонежского.