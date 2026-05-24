Москва24 мая Вести.В основе единства России лежит принцип, который приписывают преподобному Сергию Радонежскому: "взирая на единство Святой Троицы, преодолевать ненавистную рознь мира сего". Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ зеленоградский Савва.

Он отметил, что, хотя Сергий Радонежский не говорил такого, это высказывание приписывают ему и оно отражает то, как он жил и чему учил.

Преподобному Сергию Радонежскому приписывается такое высказывание, которое, на самом деле, он не говорил, оно было потом сформулировано, но оно соответствует тому, чему он учил, и тому, как он жил. Это высказывание следующее: что, взирая на единство Святой Троицы, преодолевать ненавистную рознь мира сего. И, как мне кажется, именно вот этот принцип является тем, что позволило русскому православному народу потом вбирать в себя, в свою нацию, русскую нацию, которая стала уже шире, чем только русский народ, вбирать в себя другие народности с другими верованиями, с другими культурами, потому что преодоление ненавистной розни мира сего было зашито в культурный код русского человека рассказал Савва

Он подчеркнул, что именно такой подход лежит в основе единства России.

Именно в этом подходе, в понимании того, как зародилось, как развивалось наше Отечество, что лежит в основе ее единства. Это именно русская культура, русская цивилизация, русский уклад, русское православие лежат в основе. К нему присоединяются другие культуры, рядом с ним идут, хотя и не могут смешиваться, другие религии. Вот в этом понимании и находится ключ к сохранению единства нашей страны объяснил священник

Ранее архиепископ Савва заявил, что попытки внести раскол в единство русской православной цивилизации идут с Запада. Он привел в пример ситуацию с орденом Субедея в республике Тыва.