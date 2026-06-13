Москва13 июн Вести.Главная ценность Оренбургской области — мирное сосуществование разных культур и религий, умение жить дружно, несмотря на различия, заявил ИС "Вести" губернатор региона Евгений Солнцев.

Миссия Оренбуржья, по его словам, — служить мостиком между Европой и Азией, на стыке которых регион находится, объединяя множество национальностей.

Здесь проживает более ста различных национальностей. Самая главная ценность в том, что все проживают в мире и согласии. Различные культуры, смешение различных религий — потому что он находится на стыке Шелкового пути, — многообразие различных культур и то, что мы здесь все вместе живем, живем дружно, — это самая главная ценность Оренбуржья подчеркнул Солнцев

Ранее заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ зеленоградский Савва заявил, что в основе единства России лежит принцип, который приписывают преподобному Сергию Радонежскому: "взирая на единство Святой Троицы, преодолевать ненавистную рознь мира сего".