Москва14 июн Вести.Некоторые считают, что европейские санкции – непростое время для России, но другие видят в них окно возможности, заявил ИС "Вести" губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Он рассказал, что в регионе на сегодняшний день происходит перенастройка бизнеса. Власти стараются создать возможности для роста.

Кто-то видит, что оно непростое, а кто-то видит окно возможностей. Это все по-разному. На самом деле, сегодня идет перенастройка бизнеса в связи со специальной военной операцией. У нас есть свободная экономическая зона, площадь, которую мы развиваем вместе с Минэкономразвития Российской Федерации. И в этом году мы увеличили парк - технопарк. У нас было 500 гектаров, стало 1000, увеличили в два раза сказал Евгений Солнцев

Также глава региона сообщил, что в Оренбургской области действуют меры поддержки малого и среднего бизнеса.