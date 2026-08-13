Москва13 авг Вести.Украинские боевики предпринимают попытку повторной атаки на Орск, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

[Враг] предпринимает попытку повторной атаки Орска. Работает ПВО. Кроме того, Ленинский и Октябрьский районы города усилены мобильными огневыми группами. Задействованы крупнокалиберные пулеметы. Враг использует взрывное устройство, начиненное множеством осколочных элементов написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Граждан призвали не приближаться к промышленным объектам и по возможности укрыться в помещении.

Также Солнцев напомнил о запрете на съемку БПЛА и работы ПВО.