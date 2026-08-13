В Оренбургской области после атаки БПЛА на полгода остановлен НПЗ

В Оренбургской области пытаются решить ситуацию с топливом посла атаки на НПЗ В Оренбургской области после атаки БПЛА на полгода остановлен НПЗ

Москва13 авг Вести.В связи с непростой топливной ситуацией в Оренбургской области после атаки БПЛА на завод в Орске, идет перенастройка логистики, для обеспечения топливом. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо. Уже идет перенастройка логистики говорится в сообщении

По данным губернатора, из 287-ми работают 80 % АЗС. И в первую очередь будут заправлять спецтранспорт.