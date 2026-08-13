В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА На территории Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

Москва13 авг Вести.На всей территории Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА, аэропорты работают штатно. Об этом заявил губернатор региона Евгенй Солнцев.

Режим воздушных ограничений – план "Ковер" – снят. Аэропорты Оренбурга и Орска работают в прежнем режиме написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день украинские боевики попытались атаковать Орск, в том числе с использованием взрывных устройств, начиненных множеством осколочных элементов. В городе работала ПВО, некоторые районы были усилены мобильными огневыми группами. Также были задействованы крупнокалиберные пулеметы.