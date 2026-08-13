Москва13 авгВести.На всей территории Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА, аэропорты работают штатно. Об этом заявил губернатор региона Евгенй Солнцев.
Режим воздушных ограничений – план "Ковер" – снят. Аэропорты Оренбурга и Орска работают в прежнем режименаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ранее в этот день украинские боевики попытались атаковать Орск, в том числе с использованием взрывных устройств, начиненных множеством осколочных элементов. В городе работала ПВО, некоторые районы были усилены мобильными огневыми группами. Также были задействованы крупнокалиберные пулеметы.