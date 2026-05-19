Москва19 мая Вести.Соседствующие с Калининградской областью государства вводят ограничения на грузы, предназначенные для российского региона, хотя они не являются санкционными, заявил ИС "Вести" губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Он подчеркнул, что для противодействия этим мерам в области развиваются морские перевозки и инфраструктура, в том числе идет новая программа по строительству портовой инфраструктуры и паромов.

Cегодня на все, что завозилось в Калининградскую область… идут полные ограничения… Стараются все больше и больше расширять список санкционных грузов, которые точно не являются санкционными. Это такие искусственные ограничения сказал Беспрозванных

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов сообщил, что Евросоюз намеренно пытается нарушить жизнеобеспечение Калининградской области и ограничить ее развитие.