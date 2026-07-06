Москва6 июл Вести.Религия активно возвращается из второстепенной роли в международных и политических отношениях, занимая центральное место в мировом сообществе. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его мнению, человечество освободилось от гнета якобинского секуляризма [независимость общества, государства и мышления от религиозных институтов и догм], который насаждался повсеместно в последние десятилетия. Мир переживает глобальный подъем религиозных настроений, хотя этот путь и не лишен трудностей и парадоксов.

Религия стремительно возвращается с периферии международных отношений, политических отношений в центр. Это возвращение сложное, противоречивое. И я бы даже сказал может быть, так слегка интригуя, что не факт, что оно хорошо для самой религии, потому что она становится предметом пристального внимания и использования политиками, общественными деятелями практически всеми заявил Легойда

Ранее сообщалось, что папа Римский Лев XIV резко раскритиковал мировых лидеров, которые используют религиозную лексику для оправдания войны и тратят миллиарды долларов на боевые действия. Он заявил, что горе тем, кто манипулирует религией и именем самого Господа ради своей собственной военной, экономической и политической корысти.