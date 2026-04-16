Папа Римский осудил использование религиозной лексики для оправдания войны

Москва16 апр Вести.Папа Римский Лев XIV резко раскритиковал мировых лидеров, которые используют религиозную лексику для оправдания войны и тратят миллиарды долларов на боевые действия. На это понтифик указал в ходе выступления в Камеруне, куда он прибыл в рамках тура по странам Африки.

Папа Римский заявил, что мир "уничтожается горсткой тиранов", которые делают вид, что не понимают масштабы разрушительных последствий от своих действий.

Они не обращают внимания, что миллиарды долларов расходуются на убийства и разрушение, хотя невозможно найти средства на лечение, образование и восстановление. Горе тем, кто манипулирует религией и именем самого Господа ради своей собственной военной, экономической и политической корысти цитирует его агентство Reuters

Понтифик призвал "каждого честного человека" осудить такой подход и отвергнуть его.