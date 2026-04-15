Москва15 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Папу Римского Льва XIV и католическое духовенство осторожнее высказываться по "теологическим вопросам". Соответствующее заявление он сделал во время мероприятия некоммерческой организации Turning Point USA в Джорджии.

Вэнс сказал, что у них, "конечно", могут быть разные точки зрения по поводу справедливости "той или иной войны".

Но я думаю, что в той же мере, в какой это важно для меня как вице-президента США быть осторожным, когда я говорю о вопросах публичной политики, крайне важно для Папы [Римского] быть очень осторожным, когда он говорит о теологических вопросах сказал Вэнс

Вице-президент США также сказал, что, говоря о теологических вопросах, нужно убедиться в том, что все заявления "базируются на истине". По словам Вэнса, он "пытается делать так", и он ожидал бы "того же от духовенства, будь оно католическим или протестантским".

Он подчеркнул, что "у каждого своя роль", добавив при этом, что его задача "заключается в том, чтобы применять моральные истины ради наилучших результатов для американского народа". Политик выразил мнение, что Папа Римский, в свою очередь, имеет роль - "проповедовать Евангелие".

Перешедший в католичество в сознательном возрасте Вэнс также заявил, что он уважает Льва XIV, знает его и восхищается им. Однако, как пояснил политик, его расстроило, что католическое духовенство якобы "безжалостно" критиковало американского лидера Дональда Трампа по вопросам миграционной политики.

Как обратил внимание вице-президент, совсем недавно Лев XIV говорил, что "Бог никогда не на стороне тех, кто размахивает мечом". По заявлению Вэнса, ему нравится, что Папа Римский выступает за мир, но в то же время политик выразил удивление тому, как "можно говорить" так. Вэнс задался вопросами о том, был ли Бог на стороне "американцев, которые освободили Францию от нацистов", а также американских солдат, которые "освободили концлагеря".

Ранее Папа Римский во время пасхальной проповеди раскритиковал министра обороны США Пита Хегсета, который охарактеризовал военную операцию Вашингтона и Тель-Авива против Ирана как сражение "во имя Иисуса Христа". Понтифик заявил, что жажда военного превосходства никак не связана с заповедями Спасителя. Христианское послание, как он отметил, на протяжении веков подвергается искажению со стороны тех, кто подменяет его логикой силы и подчинения.