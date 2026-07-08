Урсуляк: сериал "Война и мир" позволит переосмыслить понятие патриотизма Урсуляк о задаче сериала "Война и мир": сделать героев близкими молодому зрителю

Москва8 июл Вести.Задача экранизации романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир" — сделать героев близкими современному молодому зрителю, а через их судьбы помочь зрителям разглядеть отражение нашего времени, подчеркнул в беседе с ИС "Вести" режиссер Сергей Урсуляк.

Картина приурочена к 200-летию писателя, которое отмечается в 2028 году. Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге.

Эта история о поиске себя, предательстве, вражде, поиске Бога, истины, желании счастья. Это все, что есть сегодня. И мне кажется, моя задача в огромной степени — сделать так, чтобы те молодые стали близки и сегодняшним молодым сказал Урсуляк

Экранизацию романа снимают впервые после 60-летней паузы, зритель сможет по-новому посмотреть на монументальное произведение.

Наше время диктует особый взгляд на Толстого и на историю. И на тему патриотизма, и на тему Родины. Мне кажется, мы можем благодаря Толстому посмотреть на это свежим взглядом добавил режиссер

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