Москва29 июн Вести.Съемки сказки "Садко" режиссера Ивана Оганесова начались в Санкт-Петербурге. Над созданием фильма при поддержке Фонда кино работают кинокомпании СТВ, Welcome Media, ID Production, CGF, а также телеканал "Россия".

В роли гусляра Садко и его возлюбленной Любавы – Антон Рогачев и Анна Пересильд. Роль моряка Буслая и воительницы Рандгрид исполнят Никита Кологривый и Елизавета Ищенко. Также в кадре появятся Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина, Алексей Дмитриев и другие актеры.

По сюжету, гусляр Садко возвращается в Великий Новгород после долгих странствий, где встречает княжну Любаву и влюбляется в нее. Но злая боярыня Глафира намерена выдать девушку замуж за богатого царя Дормидонта, чтобы получить богатый выкуп. Ради своей любви Садко заключает сделку с Морским царем.

Глубинная тема картины "Садко" – в простой, но вечной истине: человек может искать счастье по всему свету, пока однажды не поймет, что настоящее счастье рождается тогда, когда ты делаешь счастливыми других объяснил режиссер Иван Оганесов

По его словам, перед съемочной группой стоит задача рассказать историю на языке большого современного кино, которое наполнено эмоциями, зрелищностью и неожиданными сюжетными поворотами.

Съемки кинокартины будут проходить в Санкт-Петербурге и области – в городе Приозерск, а также в Москве. Некоторые сцены будут сняты в крупнейшей студии виртуального продакшена в Восточной Европе SberStudios, расположенной в одном из павильонов "Мосфильма". Планируемая дата выхода фильма в прокат – 8 марта 2028 года.