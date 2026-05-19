Москва19 мая Вести.Народный артист России Сергей Безруков присоединился к актерскому составу эпической многосерийной драмы "Капитанская дочка" – сериала по мотивам одноименной повести Александра Пушкина.

Безруков исполнит роль отца Петра Гринева – дворянина Андрея Петровича Гринева. Самого Петра сыграет российский актер Олег Савостюк. В картине также снимаются Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев и Никита Павленко. Режиссером драмы выступил Дима Литвиненко.

Проект является производством ON Студии, при участии кинокомпании Star Media, телеканала "Россия" и при поддержке Института развития интернета.

Премьерный показ картины состоится в онлайн-кинотеатре "КИОН". Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия".