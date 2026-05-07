Сергей Безруков про режиссера Бортко: я видел, сколько в нем любви и сострадания

Сергей Безруков рассказал о любви и сострадании режиссера Бортко Сергей Безруков про режиссера Бортко: я видел, сколько в нем любви и сострадания

Москва7 мая Вести.Народный артист России Сергей Безруков, вспоминая съемки сериала "Мастер и Маргарита", в котором он сыграл роль Иешуа, рассказал ИС "Вести" о работе с режиссером Владимиром Бортко.

Безруков рассказал о съемках тяжелой сцены, где его персонажа распинают на кресте. Для того чтобы создать эффект ливня в кадре, актера поливали холодной водой из пожарного рукава.

Я сидел весь в мокром, это был ад, конечно же. И когда он заходил в палатку и сказал: "Еще дубль можешь?", я видел, сколько в нем сострадания и сколько в нем любви и желания помочь, но помощь только одна – давай еще один дубль и попробуем на этом закончить рассказал Безруков

7 мая 2026 года советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру, телеведущему, народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ Владимиру Бортко исполняется 80 лет.

Ранее Бортко рассказал о своей новой режиссерской работе – исторической драме "Сталин".