Виктория Исакова присоединилась к актерскому составу сериала "Капитанская дочка" Виктория Исакова сыграет Екатерину II в сериале "Капитанская дочка"

Москва15 июн Вести.Заслуженная артистка России Виктория Исакова присоединилась к актерскому составу многосерийной драмы "Капитанская дочка" по мотивам одноименной повести поэта и драматурга Александра Пушкина.

Актриса сыграет императрицу Екатерину II. Роли главных героев – офицера Петра Гринева и дочь коменданта Белогорской крепости, его возлюбленную – исполняют Олег Савостюк и Евгения Леонова.

Кроме того, в картине принимают участие Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко.

Режиссером сериала стал Дима Литвиненко.

Сериал создан ON Студией совместно с кинокомпанией Star Media и телеканалом "Россия" при поддержке Института развития интернета. Сперва проект выйдет в онлайн-кинотеатре "КИОН", после чего его покажут в эфире телеканала "Россия".