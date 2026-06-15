Москва15 июнВести.Заслуженная артистка России Виктория Исакова присоединилась к актерскому составу многосерийной драмы "Капитанская дочка" по мотивам одноименной повести поэта и драматурга Александра Пушкина.
Актриса сыграет императрицу Екатерину II. Роли главных героев – офицера Петра Гринева и дочь коменданта Белогорской крепости, его возлюбленную – исполняют Олег Савостюк и Евгения Леонова.
Кроме того, в картине принимают участие Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко.
Режиссером сериала стал Дима Литвиненко.
Сериал создан ON Студией совместно с кинокомпанией Star Media и телеканалом "Россия" при поддержке Института развития интернета. Сперва проект выйдет в онлайн-кинотеатре "КИОН", после чего его покажут в эфире телеканала "Россия".