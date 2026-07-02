Москва2 июл Вести.Кинокомпания "ON Студия" завершила съемочный процесс многосерийной драмы "Капитанская дочка" по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Об этом сообщили создатели сериала.

Главные роли в многосерийном телепроекте исполнили Олег Савостюк и Евгения Леонова. Режиссером телевизионной повести выступил Дима Литвиненко.

Ключевой задачей для меня и команды было, не потеряв заложенные в "Капитанскую дочку" смыслы и ценности, сделать так, чтобы история удержала зрителя на протяжении восьми серий пояснил режиссер

В проекте также задействованы звезды театра и кино Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Виктория Исакова, Егор Корешков и Федор Добронравов.

Сериал создан при участии кинокомпании Star Media, телеканала "Россия" и при поддержке Института развития интернета. Премьерный показ состоится на площадке онлайн-кинотеатра "КИОН".

Телепремьера "Капитанской дочки" ожидается в эфире телеканала "Россия".