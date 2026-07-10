Начались съемки исторического сериала "Голицын" с Козловским в главной роли В России начались съемки исторического сериала "Голицын" с Данилой Козловским

Москва10 июл Вести.Телеканал "Россия" и онлайн-кинотеатры Wink и "Иви" объявили о старте съемок масштабного исторического сериала "Голицын". Главную роль в этой драме исполнит актер Данила Козловский.

Картина посвящена судьбе князя Льва Сергеевича Голицына – аристократа и первопроходца, который не только навсегда изменил представление о русском виноделии, но и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. В центре сюжета — события в жизни молодого князя, который впервые оказывается в Петербурге после ссоры с отцом.

Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой – бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца рассказал Данила Козловский

По словам режиссера Сергея Чекалова, Лев Голицын поднял престиж России на самый высокий уровень.

Бескомпромиссная и одержимая любовь к своему делу и к русской земле – вот что меня потрясло во Льве Сергеевиче, когда я стал изучать его биографию сказал он

Кроме того, в сериале будут сниматься Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин, Данила Краснов, Анастасия Красовская, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный, Никита Тарасов и другие артисты.