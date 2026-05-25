Дочь вице-премьера Мантурова перевоплотится в первую женщину-космонавта Леонела Мантурова исполнит роль Терешковой в биографической драме "Чайка"

Москва25 мая Вести.В российской столице официально стартовали съёмки исторической драмы "Чайка" о Валентине Терешковой. Режиссером масштабного проекта выступил Антон Мегердичев. Главную роль в картине получила дочь вице-премьера правительства России Дениса Мантурова Леонела Мантурова.

Особое внимание в пресс-релизе уделено процессу кастинга на роль первой женщины-космонавта. Сообщается, что актрису на роль первой женщины-космонавта лично утвердила Валентина Терешкова.

Фильм расскажет о пути "Чайки" (позывной Терешковой) к ее легендарному полету и станет значимым событием в жанре исторического кино.