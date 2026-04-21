Москва21 апр Вести.Депутат Государственной думы Евгений Попов прокомментировал решение Валентины Терешковой вновь избираться в Госдуму, назвав ее не только символом планетарного масштаба, но и опорой для жителей Ярославской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Попова, Терешкова – мировая знаменитость и опытный политик. Благодаря ей в области построены театр, речной вокзал, поликлиника для завода и больничный городок. По мнению депутата, возраст не важен, если человек хорошо работает.

К "модному" нынче разговору о том, зачем Терешкова, мол, снова идет в парламент. Она уже давно не только символ планетарного масштаба, но и опора для жителей родной для нее Ярославской области. Поэтому и идет. Великая женщина, конечно, способна многое сделать для родной земли. И уже сделала. Мировая знаменитость и опытный политик. Благодаря Терешковой в области построены театр, речной вокзал, поликлиника для завода, больничный городок. Да мало ли чего еще. Отсылка к возрасту - ну и что? Если успешно работает, какая разница. Средний возраст депутатов Госдумы 53 года. Очень даже годная цифра. Сентябрьские выборы, уверен, сметут неэффективных любителей хайпа, позерства и кринжовых инициатив, которые, чего греха таить, есть среди коллег. Судя по тому как развивается кампания, новая Дума обновится процентов на 70, если не больше. Но главное, голосовать-то людям. И за списки и за одномандатников. Никто за народ этот выбор не сделает. И в этом смысле, уверен, что у нашей "Чайки" никаких проблем с переизбранием не возникнет. Валентине Владимировне желаю здоровья и сил на тысячи новых добрых дел. написал Попов

6 марта Валентине Терешковой исполнилось 89 лет. С днем рождения первую женщину-космонавта поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив ее верность избранному делу и Родине.