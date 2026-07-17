Стало известно, кто исполнит главную роль в сериале о судьбе Арсеньева Евгений Миронов исполнит главную роль в историческом сериале "Арсеньев"

Москва17 июл Вести.Этой осенью телеканал "Россия 1" и онлайн-кинотеатр Okko выпустят историческую приключенческую драму "Арсеньев". Главную роль исполнил народный артист РФ Евгений Миронов, сообщает ИС "Вести".

Сериал "Арсеньев" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Сериал рассказывает о 26-летнем периоде жизни великого путешественника, этнографа и писателя Владимира Арсеньева – от драматических событий времен царской России до испытаний советского периода. За эти годы Арсеньеву удалось в результате опаснейших экспедиций сделать географические открытия и провести важные этнографические исследования.

Помимо рассказа о важных исторических свершениях, сериал показывает глубокую человеческую драму Арсеньева — на фоне сложной политической обстановки и проблем в семье ему постоянно приходилось делать выбор между долгом, правдой и благополучием близких.

Сериал "Арсеньев" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Евгений Миронов не только исполнил главную роль, но и возглавил проект как художественный руководитель. Также он стал соавтором сценария. Съемки сериала стартовали 26 октября 2023 года на мысе Тобизина во Владивостоке, а завершились 27 декабря 2024-го в кинопарке "Москино", где специально была построена масштабная декорация "Дальневосточный город".

Сериал "Арсеньев" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Роли также исполнили Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов, Алиса Фрейндлих, Авангард Леонтьев и другие.

Сериал "Арсеньев" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Премьера сериала состоится осенью в эфире телеканала "Россия 1" и в онлайн-кинотеатре Okko. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Приморского края. Стратегический партнер проекта — Сбер.