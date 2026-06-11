В сети появился трейлер фильма "Рождение империи" Создатели кинофильма "Рождение империи" о Петре I опубликовали трейлер

Москва11 июн Вести.В интернете в четверг был опубликован трейлер исторической драмы "Рождение империи", снятой "Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова". Лента повествует об испытаниях, разочарованиях и предательствах, с которыми сталкивается Петр I, прежде чем стать императором, а Россию провозгласить великой империей.

Режиссером фильма стал Андрей Кравчук, а сценарий написал Андрей Золотарев. Главные роли в картине исполняют Милош Бикович (Александр Меншиков), Александр Горбатов (Петр I), Алексей Гуськов (Борис Шереметев), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта Скавронская). Также в проекте принимают участие Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие.

Проект создавался при участии телеканала "Россия", компании "Централ Партнершип", а также при поддержке Фонда Кино. Генеральным партнером фильма выступило ПАО "НК "Роснефть".