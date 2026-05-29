Москва29 мая Вести.Кинокомпания "1-2-3 Production" работает над созданием нового кинопроекта "Умка", который подарит зрителям массу хороших эмоций. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный продюсер фестиваля молодого кино "Новое движение" Артем Михалков.

Он подчеркнул, что кино снимается ради впечатлений зрителей.

Вот один из последних проектов – это "Умка", ну, картина, которая уже два года создается в нашей компании, внутри холдинга [1-2-3 Production]. Это невероятная история. Все смотрели и мультфильмы, и читали. И, мне кажется, добрая история, которая сейчас доделывается. И, мне кажется, будет масса впечатлений, хороших впечатлений, когда люди придут на это кино. И именно ради этих впечатлений, ради эмоций делается кино