Москва29 мая Вести.В 2026 году фестиваль молодого кино "Новое движение" проводится в третий раз. Два прошлых мероприятия в общей сложности посетили более 50 тысяч человек Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный продюсер фестиваля Артем Михалков.

Он уточнил, что на фестивале в основном конкурсе участвуют 9 фильмов.

Нам уже третий год, и, если подводить итоги предыдущих фестивалей, количество гостей в фестивале и зрителей было более, наверное, 50 тысяч человек. На нашем нынешнем фестивале в основном конкурсе 9 фильмов, 7 премьерных показов сообщил Михалков

Также он отметил, что на фестивале представлены многожанровые фильмы.

Сейчас у нас на конкурсе представлены абсолютно многожанровые фильмы. Это от мелодрам, комедии. Много жанров. И это очень важно, как видят, какой взгляд у творцов. И как раз мы сейчас анализируем и смотрим. Главное, то, что полный зал, то, что зрители приходят, где еще они могут посмотреть авторское кино. И, мне кажется, вот эта площадка, движение здесь, в Великом Новгороде, является важным стартом для молодого кино добавил Михалков

Фестиваль молодого кино "Новое движение" проходит в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня.

Ранее сообщалось, что на фестивале "Новое движение" обсудят тему искусственного интеллекта в кино.