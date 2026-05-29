Москва29 мая Вести.Фестиваль молодого кино "Новое движение" в Великом Новгороде стал семейным мероприятием. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный продюсер фестиваля Артем Михалков.

Михалков отметил обилие не только деловых, но и образовательных программ, проводимых в рамках фестиваля. По его мнению, они будут одинаково интересны и взрослым, и детям.

Все-таки основа – это кино, это молодые [кинематографисты], это зрители. И очень важно, что вот этот нужный диалог между творцом и зрителем, мы в нем пытаемся разобраться именно здесь, в Великом Новгороде. И у нас очень большая и деловая программа, и образовательная программа. И это все для всей семьи. Это очень важно, потому что ты можешь прийти всей семьей сюда, занять своих детей, пообщаться с родителями, можешь попасть на классные мастер-классы. Это все есть жизнь, которая, на мой взгляд, является важной частью нашего фестиваля поделился он

Фестиваль "Новое движение" проходит в Великом Новгороде ежегодно. В этом году даты проведения выпали на 28 мая-1 июня.