В Подмосковье более 50 парков организуют кинопоказы под открытым небом

Кинопоказы под открытым небом пройдут весной и летом в парках Подмосковья В Подмосковье более 50 парков организуют кинопоказы под открытым небом

Москва19 мая Вести.В Московской области более 50 парков станут участниками проекта "Кинопарк". В них пройдут бесплатные трансляции фильмов под открытым небом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и туризма региона.

Весной и летом 2026 года более чем в 50 парках Московской области пройдут кинопоказы под открытым небом в рамках проекта "Кинопарк" говорится в сообщении

Зрителям покажут современные российские художественные и анимационные фильмы, в том числе ориентированные на семейную аудиторию. Например, фильм Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор", "Поехавшая" Антона Маслова, "Маша и медведи" Антонины Руже и многие другие. Запланировано более 400 сеансов.

Также состоятся культурно-просветительские творческие встречи с авторами, режиссерами и актерами.