Москва25 апрВести.Субботник пройдет в Московской области 25 апреля, в регионе определено 635 мест проведения уборки, сообщается в Telegram-канале министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В рамках Всероссийского субботника в муниципалитетах региона 25 апреля пройдут мероприятия по озеленению территорийотмечается в сообщении
Для тех кто станет участником общеобластной уборки организаторы подготовили интерактивную программу, 635 мест проведения уборки и 552 локации выдачи инвентаря.