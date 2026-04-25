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В Подмосковье организовали 635 мест проведения уборки во время субботника

В Подмосковье проведут общеобластной субботник В Подмосковье организовали 635 мест проведения уборки во время субботника

Москва25 апр Вести.Субботник пройдет в Московской области 25 апреля, в регионе определено 635 мест проведения уборки, сообщается в Telegram-канале министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В рамках Всероссийского субботника в муниципалитетах региона 25 апреля пройдут мероприятия по озеленению территорий отмечается в сообщении

Для тех кто станет участником общеобластной уборки организаторы подготовили интерактивную программу, 635 мест проведения уборки и 552 локации выдачи инвентаря.