Москва16 мая Вести.Всероссийская акция "Ночь музеев" состоится 16 мая. Тема 2026 года — "Родное", сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова. Акция приурочена к Году единства народов России и призвана показать разнообразие культурного наследия регионов.

Впервые "Музейная ночь" прошла в 2002 году в Красноярске, а с 2015 года акция проводится при поддержке Минкультуры по всей стране. Вход во многие музеи 16 мая будет бесплатным, они будут работать до позднего вечера. Гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы, спектакли и концерты.

В Москве задействовано 170 площадок, запланировано более 600 мероприятий.

Музеи Кремля проведут лекции о праздничных традициях, Пушкинский музей — онлайн-квест и экскурсию на жестовом языке. Третьяковская галерея в рамках празднования 170-летия организует бесплатный вход на постоянную экспозицию на Крымском Валу, экскурсии и мастер-классы. Музей музыки в своих филиалах предложит создание мультфильмов и треков с помощью ИИ, а также экскурсии в реставрационную мастерскую.

Большинство площадок будет работать с 18.00 до 2.00.