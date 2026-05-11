Грант на съемки в кинопарке "Москино" до 20 млн рублей учредили в Москве

Москва11 мая Вести.В Москве учредили грант до 20 млн рублей на съемки фильмов в кинопарке "Москино". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

По ее словам, такая мера поддержки позволит расширить возможности сотрудников киноиндустрии.

Грант позволит возместить до 30% расходов при работе в кинопарке, в том числе на аренду натурных площадок, реквизита и техники цитирует ее агентство

Уточняется, что 20 млн рублей – это максимальный размер выплат по одному проекту. Сумма будет зависеть от подтвержденных расходов.

В мэрии отметили, что в 2025 году площадь кинопарка увеличилась почти в два раза – с 180 до 356 га. Там постоянно появляются новые локации, и на данный момент в "Москино" снято более 200 проектов.