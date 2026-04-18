Москва18 апр Вести.Сегодня формат микродрам набирает популярность в интернете, но в перспективе он может появиться и на телевидении, рассказал ИС "Вести" продюсер, директор Института кино НИУ ВШЭ, председатель жюри питчинга микродрам Александр Акопов.

В рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошла краткая презентация проектов дебютантов. Начинающие кинематографисты защищали свои проекты перед экспертным жюри в поисках поддержки и инвестиций.

Микродрама — это совершенно новый формат восприятия экранных произведений, мультфильмов, сериалов. В микродраме серия длится около 1-1,5 минуты. Их много, и они сейчас приобретают популярность прежде всего в сети, но я не исключаю, что и телевидение когда-нибудь к этому тоже придет отметил Акопов

Лучшим в номинации микродрам признали проект сериала Анастасии Нетануевой "Заправка на повороте". Это фильм о бесшабашной богачке Алене, мать которой ставит ей ультиматум: либо она идет работать на заправку и получает отличную характеристику от жесткого начальника, либо навсегда прощается с привычной роскошной жизнью.