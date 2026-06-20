Москва20 июн Вести.На 8-м фестивале сериалов "Пилот" в конкурсной программе "Вторые сезоны" состоялся показ медицинской драмы "Краснов. Новые серии". Сериал запланирован к выходу на медиаплатформе СМОТРИМ и в эфире телеканала "Россия".

Главную роль в сериале сыграл Игорь Петренко.

Проект представили продюсер и руководитель Дирекции телекино канала "Россия" Михаил Россолько, продюсер Владимир Утин и актриса Александра Никифорова. Сериал запланирован к выходу на медиаплатформе "Смотрим" и в эфире телеканала "Россия".

По сюжету центральная фигура сериала Андрей Краснов – авторитетный врач и гениальный диагност. После ранения в голову из его памяти "выпали" девять лет жизни. На фоне этих событий разворачивается трудная драма о любви, предательстве и борьбе с теми, кто пытается отнять у него самое дорогое – его отделение.

1-й сезон сериала "Доктор Краснов" доступен на медиаплатформе "Смотрим".

8 июня сообщалось о старте съемок второго сезона многосерийной мелодрамы "Любовь преодолеет все" с припиской "Продолжение". Работа над сериалом проходит в Нижнем Новгороде и Москве.