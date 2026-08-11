Москва11 авг Вести.В столице стартовали съемки 14-го сезона многосерийной медицинской драмы "Склифосовский". К главной роли доктора Брагина вернулся Максим Аверин.

Также в новых эпизодах будут сниматься Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина и другие актеры. Режиссером нового сезона вновь стала Юлия Краснова.

Съемки пройдут в Москве и Московской области. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе СМОТРИМ, телевизионная версия выйдет в эфире телеканала "Россия".

Сюжет 14-го сезона начнется со смерти Шеймана, заведующего отделением нейрохирургии Института скорой помощи имени Склифосовского. На его место Ирина Павлова, которую играет Елена Яковлева, пригласит молодого специалиста Льва Раевского (Дмитрий Богдан).

По словам Красновой, новый сезон будет сосредоточен не только на медицинских историях, но и на отношениях между героями.

Мы старались написать полный драматических ситуаций и поворотов, но именно семейный сезон. Зрители смогут через призму наших героев увидеть себя, свои семьи, свои отношения "отцов и детей" сказала режиссер

Производством 14-го сезона занимается кинокомпания "Русское". Сценарий написала Екатерина Тирдатова, продюсером выступил Александр Кушаев.