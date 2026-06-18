Москва18 июн Вести.В московском театре "Модерн" под руководством режиссера Юрия Грымова задумали поставить трехактную пьесу Ольги Семенова, написанную по знаменитому роману отца. Премьера "Семнадцати мгновений весны" запланирована на 17-18 октября 2026 года, однако режиссер пока так и не подобрал актера на главную роль Отто фон Штирлица. Сайт КП.RU выяснил, какие требования выдвинуты на кастинге и чем будет отличаться пьеса от прославленного фильма.

То, что не прозвучало в фильме Татьяны Лиозновой, должно прозвучать в моем спектакле: Ялтинская конференция случилась благодаря Максиму Исаеву, благодаря его действиям как разведчика. Это не фантазия, это очень важный момент говорит Грымов

Режиссер уже объявил кастинг на роль Штирлица-Исаева. Основные требования такие: 35–45 лет, европейская внешность, опыт работы в театре. Остальные критерии Грымов, видимо, выскажет при личной встрече с претендентами на роль национального героя.

В беседе с КП.RU Ольга Семенова поделилась мнением, каким видит "нового" Штирлица.

Я не могу советовать режиссеру... Но отец видел в роли Штирлица только Тихонова. Возможно, Грымов найдет актера, чем-то похожего на Вячеслава Васильевича. Этот герой - воплощение русского интеллигента, интеллектуала, думающего, знающего несколько языков. Каким и должен быть разведчик-нелегал. Как говорил отец, если в кино показывают разведчика, который бегает по крышам и стреляет с двух рук, значит, этот разведчик провалился. Кстати, Даниил Страхов, который играл в сериале Сергея Урсуляка Максима Максимовича Исаева, с ролью справился, в нем есть сходство и обаяние Вячеслава Тихонова. Но спектакль – это совсем другое считает драматург

Хотя в театре "Модерн" уже идут репетиции, костюмы шьются, декорации строятся, решение, кто будет играть Штирлица, до сих пор не принято.