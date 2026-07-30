Москва30 июл Вести.Завершен съемочный процесс пятого сезона детективного телесериала "Анна Медиум". В ближайшее время зрители смогут вновь встретиться с персонажами полюбившейся мистической саги. О том, какие изменения ждут главную героиню в новых сериях, в интервью ИС "Вести" рассказала исполнительница главной роли актриса Мария Порошина.

Пятый сезон детективного сериала "Анна Медиум" продолжает историю Анны Островской, использующей свой дар общения с духами для раскрытия преступлений. В новых сериях жизнь семьи круто меняется благодаря успешному изобретению мужа Анны Евгению (Павел Трубинер), семья планирует переезд в элитный загородный поселок под Петербургом. Однако даже в идиллической обстановке новой жизни им не удается избежать столкновения с криминалом.

С одной стороны, нежный образ, с другой стороны, такой воин света, который пытается помочь сделать все возможное, чтобы люди не страдали, не дай бог не попали в еще худшую ситуацию рассказала Порошина

Ранее сообщалось, что Мария Порошина попала в больницу с ишемической атакой. Врачи оказали артистке всю необходимую помощь.