Режиссер "Анны Медиум" Рудаков рассказал о том, чем новый сезон удивит зрителей

Детектив "Анна Медиум" возвращается: режиссер Рудаков раскрыл отличия 5 сезона Режиссер "Анны Медиум" Рудаков рассказал о том, чем новый сезон удивит зрителей

Москва30 июл Вести.Производство пятого сезона детективного сериала "Анна Медиум" официально завершено. В ближайшее время проект выйдет в эфир, вернув зрителей к истории полюбившихся героев.

Режиссер картины и автор сценария Алексей Рудаков рассказал ИС "Вести", чем отличается новый сезон мистической саги от предыдущих.

Новый сезон будет отличаться тем, что наши герои переезжают за город. Идея такая возникла, конечно, прежде всего из-за того, что здесь потрясающие окрестности у Санкт-Петербурга, дачи, все эти места, которые все знают рассказал Рудаков

Он также добавил, что новое место действия меняет атмосферу сериала, но не самих героев. Анна Островская (Мария Порошина) по-прежнему не пройдет мимо чужой беды, даже если подсказки приходят из мира, которого остальные не видят.

Ранее актриса рассказала, какой ее героиню увидят телезрители в пятом сезоне "Анны медиум".