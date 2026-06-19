Сериал "Эпикриз" телеканала "Россия" представляют на фестивале "Пилот" в Иваново

На фестивале "Пилот" представляют проект телеканала "Россия" "Эпикриз" Сериал "Эпикриз" телеканала "Россия" представляют на фестивале "Пилот" в Иваново

Москва19 июн Вести.На VIII фестивале "Пилот" в конкурсной программе игровых сериалов состоялась премьера проекта телеканала "Россия" – медицинской драмы "Эпикриз" режиссера Олега Кириченко, созданной эксклюзивно для медиаплатформы "Смотрим". Ленту представили режиссер Олег Кириченко и главный продюсер медиаплатформы "Смотрим" Лили Шерозия, а также актрисы Кристина Казинская и Арина Костюкова.

Медицинская драма рассказывает о непростом взаимодействии практикующих врачей с научной степенью и органов уголовного следствия. В пилотной серии герои ведут расследование гибели известной телеведущей, которая умирает на операционном столе. В трагедии обвиняют успешного хирурга Лизу Тарасову, однако несогласные с этим коллеги сами берутся выяснить реальную причину смерти пациентки.

После этого случая при Следственном комитете решают создать специальную врачебную комиссию для расследования преступлений в сфере медицины. Возглавит ее Лиза Тарасова.

Все серии проекта будут доступны на платформе "Смотрим".