Москва19 июнВести.На VIII фестивале "Пилот" в конкурсной программе игровых сериалов состоялась премьера проекта телеканала "Россия" – медицинской драмы "Эпикриз" режиссера Олега Кириченко, созданной эксклюзивно для медиаплатформы "Смотрим". Ленту представили режиссер Олег Кириченко и главный продюсер медиаплатформы "Смотрим" Лили Шерозия, а также актрисы Кристина Казинская и Арина Костюкова.
Медицинская драма рассказывает о непростом взаимодействии практикующих врачей с научной степенью и органов уголовного следствия. В пилотной серии герои ведут расследование гибели известной телеведущей, которая умирает на операционном столе. В трагедии обвиняют успешного хирурга Лизу Тарасову, однако несогласные с этим коллеги сами берутся выяснить реальную причину смерти пациентки.
После этого случая при Следственном комитете решают создать специальную врачебную комиссию для расследования преступлений в сфере медицины. Возглавит ее Лиза Тарасова.
Все серии проекта будут доступны на платформе "Смотрим".